Mercato - Modric et les sirènes de la MLS

En juin prochain, Luka Modric arrivera au terme de son contrat avec le Real Madrid. A 34 ans, le milieu croate est sur la pente descendante depuis deux saisons, bien que ses dernières sorties aient été convaincantes. Cette saison, il est la principale victime de l'émergence de Federico Valverde sous les ordres de Zinedine Zidane. Lors des derniers mercatos, le Ballon d'Or 2018 avait été annoncé sur le départ et un fort intérêt de l'Inter Milan avait été manifesté, sans jamais aboutir à un transfert.

Cet été, après huit saisons passées sous la tunique blanche, l'ancien joueur des Spurs devrait vraisemblablement quitter le Real et chercher un nouveau challenge. D'ailleurs, il pourrait en trouver un de l'autre côté de l'océan, à en croire les informations de The Athletic, relayées par Marca. Selon le média, DC United souhaiterait s'attacher les services du Croate et des contacts auraient même débuté entre la franchise américaine et l'entourage du joueur, qui serait lui-même ouvert à une opportunité comme celle-ci. Le club de Washington pourrait ainsi réaliser un nouveau très bon coup après avoir enrôler Wayne Rooney en 2018.