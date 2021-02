Mercato - Mohamed Simakan filera au RB Leipzig cet été

Actuellement blessé à un genou et encore indisponible pour six semaines environ, Mohamed Simakan (20 ans) terminera bien la saison 2020-2021 sous les couleurs du Racing Club Strasbourg Alsace, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023. Mais le défenseur polyvalent quittera les Bleu-et-Blanc au terme de l'exercice. En effet, les presses française et allemande sont catégoriques et affirment que le RCSA et le RB Leipzig sont parvenus à un accord pour un transfert l'été prochain. Les Roten Bullen vont débourser 15 millions d'euros plus des bonus pour recruter le natif de Marseille. La durée du contrat et d'autres détails restent à finaliser entre le deuxième de Bundesliga et les représentants du joueur.