Mercato - Monaco a fait une offre pour Jean Marcelin

Jusque-là discret pendant ce mercato, Monaco pourrait enregistrer une première arrivée cet hiver. Alors que Benoît Badiashile pourrait quitter le club du Rocher cet été, les dirigeants monégasques auraient jeté leur dévolu sur le jeune défenseur auxerrois Jean Harrison Marcelin (19 ans). Une première offre, dont le montant n'a pas filtré, assortie d'un prêt dans la foulée, a été formulée à Auxerre, selon les informations de RMC Sport.

Supervisé par certains clubs européens, le natif de La Réunion crève l'écran cette saison et dispose d'un temps de jeu conséquent (16 matchs joués) à l'AJA, actuellement 12e de Ligue 2. Polyvalent, le géant d'un mètre quatre-vingt-dix-sept peut également jouer milieu défensif. Marcelin a, par ailleurs, porté le maillot de l'équipe de France U19 à six reprises et inscrit deux buts.