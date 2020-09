Mercato - Monaco a tenté de recruter un milieu au Portugal

Le journal portugais Record, affirme dans ses colonnes que l'AS Monaco a formulé une offre de 15 millions d'euros pour le milieu de terrain brésilien du Sporting CP, Wendel (23 ans). Les dirigeants lisboètes ont refusé cette offre et espéraient une somme de 25 millions pour leur milieu de terrain arrivé à l'hiver 2018 et auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 28 matchs de Liga NOS la saison dernière.