Mercato - Monaco entre dans la course pour Fosu-Mensah

Timothy Fosu-Mensah risque d'alimenter le mercato hivernal. Le jeune défenseur hollandais de 22 ans, en fin de contrat en juin 2021 avec Manchester United, est déjà dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour ce mercato hivernal, en raison de son très maigre temps de jeu. Si Man United a formulé une offre de prolongation de contrat, le Daily Mail a annoncé une bonne nouvelle ce jeudi pour les Phocéens.

En effet, le Hollandais aurait purement et simplement refusé l'offre des Mancuniens et sera donc libre de discuter avec des clubs dès demain. Toutefois, Marseille ne sera pas seul sur le coup selon le média anglais puisqu'un autre club français entre dans la danse : l'AS Monaco. Comme l'OM, les Monégasques ont des difficultés en défense et chercherait un joueur capable d'évoluer dans l'axe comme au poste de latéral droit.