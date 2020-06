Mercato - Monaco moins gourmand que prévu pour Ben Yedder

Transféré à l'AS Monaco l'été dernier pour près de 40 millions, Wissam Ben Yedder pourrait bien faire ses valises lors du prochain mercato. Malgré une nouvelle saison décevante de l'ASM terminée au 9ème rang du championnat et sans qualification européenne à la clé, le Français de 29 ans a été l'une des rares satisfactions côté monégasque. Impliqué et réaliste (18 buts, 5 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1), l'ancien joueur du FC Séville a vu sa côte grimper tout au long de l'année et ne devrait pas être retenu par ses dirigeants en cas d'offre intéressante.

Selon nos confrères de L'Equipe, la direction monégasque serait donc prêt à laisser partir le buteur tricolore pour près de 40 millions, une somme identique à son prix d'achat il y a près d'un an et qui pourrait permettre au club de renflouer ses caisses durement impactées par la crise du coronavirus. Nul doute qu'à ce prix là Ben Yedder pourrait avoir de nombreux prétendants.