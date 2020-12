Mercato - Monaco surveille le marché des transferts

L'AS Monaco a réalisé une première partie de saison en demi-teinte. Avec des résultats assez irréguliers, les Monégasques pointent à la sixième place et comptent huit points de retard sur le podium. Si le groupe de Niko Kovac peut avoir quelques regrets sur cette première partie de championnat, celui-ci devrait plus s'alléger qu'être renforcer cet hiver. En effet les dirigeants de l'ASM souhaitent profiter du mercato pour vendre les joueurs qui ne rentre pas dans les plans du technicien allemand et qui sont en manque de temps de temps de jeu.

Malgré tout, la direction monégasque n'écarte pas la possibilité de voir arriver une recrue dans la Principauté. "Nous ne sommes pas demandeurs mais on garde un œil sur le marché" a avoué le vice-président Oleg Petrov dans un entretien accordé à Nice-Matin.