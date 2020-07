Mercato - Monaco veut s'offrir une pépite du Barça

Septième de Ligue 1, l'AS Monaco ne sera pas européen la saison prochaine. Alors que Niko Kovac a pris la place de Roberto Moreno sur le banc de la Principauté la semaine dernière, le mercato est toujours en rodage au sein de la cellule de recrutement, et notamment de Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif. Et d'après Sport, le club du Rocher aurait ciblé une pépite pour renforcer son milieu de terrain. Il s'agit de Matheus Fernandes (22 ans).

Le jeune brésilien, arrivé au Barça l'été dernier de Palmeiras, et prêté dans la foulée à Valladolid, serait donc une priorité à Monaco. Les Rouge et Blanc auraient d'ailleurs formulé une offre de prêt avec option d'achat aux Catalans, et disposeraient d'une belle longueur d'avance sur Sassuolo, autre courtisan. Un dossier à réellement suivre dans les jours et semaines à venir.