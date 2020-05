Mercato - Monaco veut se débarrasser de... 30 joueurs !

Avec plus de 60 joueurs sous contrat, l'ASM envisage de se débarrasser de 30 joueurs durant l'été !

Le mercato estival de l'AS Monaco promet d'être très mouvementé. En effet, le club du Rocher dispose de plus de 60 joueurs sous contrat avec le club et un dégraissage XXL va devoir avoir lieu cet été. Si de nombreux joueurs vont quitter le club cet été, que ce soit en fin de contrat (Danijel Subasic, Jemerson, Diego Benaglio ou bien Moussa Sylla) ou bien en retour de prêt (slam Slimani, Adrien Silva, Tiémoué Bakayoko), il restera tout de même beaucoup trop de joueurs du côté de la Turbie.

En effet, de nombreux joueurs envoyés en prêt vont revenir (22 selon AS), dont Youssef Aït Bennasser (Bordeaux), Samuel Grandsir (Brest), Djibril Sidibé (Everton), Nacer Chadli (Anderlecht), Henri Onyekuru (Galatasaray), Pelé (Reading), ou encore Antonio Barreca (Genoa). Et selon l'AFP, Oleg Petrov, le vice-président de Monaco, espère bien récupérer 50 millions d'euros dans les ventes générées cet été, en plus d'une énorme économie sur la masse salariale.

Pour réussir à atteindre ce montant, le Russe compte bien faire partir 30 joueurs cet été ! Les joueurs de retour de prêt, mais aussi les éléments à très forte valeur marchande seront en première ligne pour renflouer les caisses monégasques comme Youssouf Fofana, Fodé Ballo Touré ou même Wissam Ben Yedder en cas de grosse offre. L'ASM, en crise depuis deux saisons maintenant, parviendra-t-elle à gérer son mercato et maintenir une stabilité dans son équipe ?