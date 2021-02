Mercato - Montpellier boucle déjà l'arrivée d'un défenseur pour cet été

Alors que c'était le point fort de l'équipe il n'y a pas si longtemps que ça, la défense montpelliéraine est en pleine perdition cette saison. Sur les dix derniers matchs de Ligue 1, les hommes de Michel Der Zakarian ont encaissé 21 buts. Une statistique révélatrice des lacunes que rencontre l'arrière garde du club et qui oblige par conséquent les dirigeants à devoir faire quelques changements.

Selon les informations de L'Equipe, Laurent Nicollin travaille d'ores et déjà sur plusieurs pistes et aurait quasiment déjà bouclé l'une d'elle. En effet, le MHSC et Flamengo sont en train de peaufiner les derniers détails du transfert de Matheus Thuler. La transaction porterait sur un prêt d'une saison qui débuterait l'été prochain. Le contrat du défenseur central de 21 ans comporterait une option d'achat d'environ 4,7 millions d'euros d'après le média O Dia.