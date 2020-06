Mercato - Montpellier étudie deux pistes en Argentine

Si l'Argentin Geronimo Rulli devrait partir à l'issue de son prêt et que l'Uruguayen Mathias Suarez, de retour de son prêt au Nacional, aura un bon de sortie cet été, l'effectif montpelliérain pourrait garder un accent sud-américain la saison prochaine. On apprend en effet dans les colonnes du Midi Libre que le club héraultais piste deux joueurs de l'autre côté de l'Atlantique, Guido Herrera (28 ans) et Andrés Cubas (24 ans).

Les deux joueurs évoluent dans le même club du CA Talleres, en Argentine. Le premier est gardien de but et serait donc un potentiel successeur pour son compatriote, Rulli. Le second, milieu de terrain et ancien international U20 argentin, a depuis rejoint la sélection paraguayenne. Malgré une première expérience ratée en Europe, début 2017 à Pescara (Italie), il disposerait d'une assez bonne cote sur le vieux continent. Le voisin nîmois figurerait d'ailleurs parmi ses courtisans.