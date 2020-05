Mercato - Montpellier fait une offre à Matthieu Dreyer

Le secteur des gardiens de but sera prioritaire, l'été prochain à Montpellier. Mais alors que le dossier Geronimo Rulli (prêté par la Real Sociedad avec une option d'achat de 11 M€) concentre l'attention du côté de Grammont, on en n'oublie pas pour autant d'assurer une concurrence derrière le poste de numéro un. Ainsi, d'après RMC Sport, une offre a été faite à Matthieu Dreyer (31 ans), suppléant de Régis Gurtner à Amiens et libre au 30 juin, pour venir endosser le rôle de numéro deux dans l'Hérault. Une information qui fait naître des questions sur l'avenir de Dimitry Bertaud (21 ans), l'actuelle doublure de Rulli, qui pourrait être cédé en prêt.