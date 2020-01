Mercato - Montpellier va faire partir Petar Skuletic

Les portes s'ouvrent enfin pour Petar Skuletic. L'attaquant serbe de 29 ans, à qui les dirigeants montpelliérains cherchaient une porte de sortie depuis l'été dernier, devrait s'engager à Sivasspor avant ce vendredi à minuit, date de la fermeture du mercato en Turquie. Un prêt de six mois sans option d'achat a été conclu entre les deux clubs, d'après France Bleu Hérault.

Arrivé à l'été 2018, Skuletic n'aura inscrit qu'un seul but (en 36 matchs) sous le maillot pailladin. Plus apparu depuis mi-décembre et une défaite à Reims en Coupe de la Ligue, il n'était même plus convoqué dans le groupe de Michel Der Zakarian ces dernières semaines. Ce dernier a déclaré jeudi qu'il n'attendait plus aucun renfort après l'arrivée du sud-coréen Il-Lok Yun.