Mercato - Montpellier veut chiper deux cadres à Nîmes !

Prévu le 11 avril dernier aux Costières, le derby retour entre Nîmes et Montpellier (victoire 1-0 du MHSC à l'aller) pourrait finalement se jouer... sur le mercato ! Comme l'été dernier, dont il avait profité pour récupérer Téji Savanier et Jordan Ferri, le club héraultais a inscrit sur ses tablettes les noms de deux joueurs du voisin gardois. Et pas des moindres... En défense centrale, même si l'éternel Vitorino Hilton (42 ans) devrait se voir accorder une prolongation d'un an supplémentaire, Michel Der Zakarian aimerait obtenir un nouveau renfort et apprécierait particulièrement le profil d'Anthony Briançon (25 ans), le capitaine des Crocos, comme relayé il y a quelques jours.

En parallèle, Montpellier pourrait aussi bouger pour Paul Bernardoni, d'après L'Equipe. Le jeune gardien (23 ans), prêté depuis deux ans par Bordeaux au NO, fait en tout cas l'objet d'un intérêt des dirigeants pailladins, en cas de départ de Geronimo Rulli. L'acquisition définitive de ce dernier, prêté avec option d'achat par la Real Sociedad, représenterait un effort important pour le MHSC, aussi bien en terme d'indemnité de transfert (son option d'achat est fixée à 11,5 M€) que de salaire (150 000 euros mensuels).