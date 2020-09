Mercato - Morata 'impatient' de débuter avec la Juventus

À la recherche d'un attaquant depuis le début du mercato, la Juventus a officialisé hier soir le retour d'Alvaro Morata (27 ans). L'espagnol, qui arrive en provenance de l'Atletico Madrid s'est exprimé cet après-midi sur le site officiel du club.

"C'est un super sentiment de revenir ici. J'ai toujours été attaché à Turin et je suis heureux". Voici les premiers mots d'Alvaro Morata après l'officialisation de son prêt payant de 10 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 45 millions d'euros.

"Je suis impatient d'être avec mes coéquipiers. Mon premier passage ici était super, mais je suis convaincu d'être un meilleur joueur aujourd'hui et d'avoir évolué dans beaucoup d'aspects de ma vie. Je suis sûr que ce sera un autre super passage"

Lors de son premier séjour chez les Bianconeri entre 2014 et 2016, Morata avait inscrit 27 buts en 93 matchs. Passé entre temps par le Real Madrid, Chelsea et l'Atletico Madrid, le buteur se dit prêt pour son retour à la Juve. "C'est un grand club, une grande équipe et une grande famille. Quand vous êtes dans un endroit où vous vous sentez comme à la maison, c'est toujours agréable de revenir."

Salaire divisé par 2

Pour retrouver "sa maison", Morata a même consenti a de gros efforts financiers puisqu'il a accepté de diviser son salaire par deux informe la presse italienne. Il touchera 500 000 euros par mois en Italie contre près d'1 million d'euros à l'Atletico. À Turin, Morata retrouvera plusieurs coéquipiers qu'il connaît déjà comme Cristiano Ronaldo, mais aussi Andrea Pirlo, devenu entraîneur, avec qui il a participé à la finale de la Ligue des Champions en 2015.