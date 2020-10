Mercato - Morgan Sanson a refusé de signer au Zenit Saint-Pétersbourg !

Toujours sous la menace du Fair-play financier, l'Olympique de Marseille avait placé Morgan Sanson en haut de sa liste de joueurs à vendre. Jouant dans le secteur de jeu où l'effectif marseillais est le plus fourni, l'ancien montpelliérain s'est rapproché du très influent agent Pini Zahavi. Ce dernier a essayé pendant tout l'été de trouver une porte de sortie au milieu de terrain de 26 ans capable de payer le montant exigé par les dirigeants marseillais.

Et selon les information de L'Equipe, le Zenit Saint-Pétersbourg s'était approcher de l'entourage de Morgan Sanson, mais le numéro 8 phocéen aurait refusé la proposition et décidé de poursuivre une saison de plus à l'OM.