Mercato - Moses Simon devrait rester nantais la saison prochaine

Prêté par Levante avec option d'achat obligatoire selon certaines conditions, Moses Simon devrait poursuivre l'aventure à Nantes la saison prochaine, bien qu'une des conditions majeurs n'ait pas encore été remplie par l'ailier nigérian. Meilleur buteur et meilleur passeur des Canaris en Ligue 1 cette saison (5 buts, 5 passes décisives), Simon a dynamisé l'attaque des Jaune-Et-Vert.

Afin que l'option d'achat de 5 millions d'euros soit automatiquement levée par le club français, le Super Eagle devait participer à 25 matchs toutes compétitions confondues (il en compte 30) et marquer au moins 10 buts toutes compétitions confondues. Bien qu'il n'en compte que 9 pour le moment, El Desmarque affirme que Waldemar Kita va lever l'option d'achat, d'autant plus que personne ne sait quand la saison reprendra et ce alors qu'il reste encore 10 matchs de championnat. L'ailier de 24 ans devrait donc rester du côté de La Beaujoire la saison prochaine !