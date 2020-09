Mercato - Mourinho pense que Dele Alli va rester

En conférence de presse avant le match d'Europa League de Tottenham face au Moldaves de Shkendija, José Mourinho a évoqué le cas de Dele Alli (24 ans). Pas convoqué le week-end dernier lors de la victoire 5-2 face à Southampton, le milieu offensif anglais est annoncé sur les tablettes du PSG.

Pourtant, le Spécial One pense que Dele Alli restera chez les Spurs "Je le crois oui. Je peux aussi dire que je suis convaincu qu'il sera un joueur de Tottenham après le mercato. Il aura une chance de jouer, c’est important pour lui d’avoir du temps de jeu, a indiqué Mourinho. Lorsque l’équipe devient plus compétitive, les joueurs doivent répondre présents et être performants. Il aura des opportunités. Il ne représente pas un problème pour nous."