Mercato - Mourinho veut recruter Issa Diop !

"Félicitations au scout qui a repéré ce gamin de 21 ans. Issa Diop est un monstre. Il a dominé tous les duels". En septembre 2018, José Mourinho avait littéralement craqué pour Issa Diop lors d'un Manchester United-West Ham, et visiblement l'entraîneur portugais ne l'a pas oublié.

Selon les informations de Sky Sports, le nouveau technicien de Tottenham aimerait recruter l'ancien Toulousain de 22 ans dès cet hiver. Apparu à 14 reprises en Premier League cette saison, le défenseur n'est plus titularisé depuis un mois maintenant. Malgré ces absences, West Ham ne semble pas vendeur. Aujourd'hui, Sky Sports estime le prix du joueur à plus de 50 millions de livres.

Spurs want to sign West Ham centre back Issa Diop. José Mourinho singled him out for praise when he was in charge at Man United. Diop hasn’t played for almost a month. West Ham don’t want to sell the 22-year-old. In today’s market he would be valued at more than £50m