Mercato - Mourinho veut récupérer Kurt Zouma

Chelsea, qui s'apprête à vivre un mercato très animé dans le sens des arrivées, sera également dans l'obligation de vendre des joueurs. Après plusieurs prêts depuis sa signature en 2014, Kurt Zouma est parvenu à enchaîner les rencontres en charnière centrale avec Chelsea cette saison (24 matchs de Premier League). Néanmoins, l'entraîneur Franck Lampard serait quand même à la recherche d'un défenseur central pour la saison prochaine, ce qui pourrait impliquer un départ du Français.

Selon The Express, un autre club londonien garde un oeil très attentif sur la situation du joueur de 25 ans. A Tottenham, Jose Mourinho qui connaît très bien Zouma, souhaiterait le récupérer dès le prochain mercato. Selon nos confrères britanniques, un accord pourrait être trouvé autour de 28 millions d'euros (soit 25 millions de livres) pour le joueur des Blues, sous contrat jusqu'en 2023. D'ailleurs, lorsque l'ancien stéphanois évoluait sous les ordres du Portugais (2014-2015) il avait affirmé que The Special One était "le meilleur entraîneur du monde". Une piste sérieuse, pour laquelle les Spurs devront faire face à la concurrence : Everton serait également sur le coup.