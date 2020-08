Mercato - MU ne lâche pas l'affaire pour Jadon Sancho !

Alors qu'on croyait le feuilleton clos par Dortmund, Manchester United n'exclut pas de revenir à la charge pour Jadon Sancho, cible prioritaire de son mercato estival.

Lundi, le Borussia Dortmund a annoncé sans équivoque que Jadon Sancho allait disputer la saison 2020-2021 sous les couleurs du club de la Ruhr. "Il jouera au BvB la saison prochaine. La décision est prise et définitive. Je pense que ça répond à toutes les questions", a fermement déclaré le directeur sportif Michael Zorc, éloignant ainsi la rumeur d'un retour au pays de l'international anglais (20 ans, 11 sélections), courtisé notamment par Manchester United.

Mais en matière de transferts, il ne faut jamais dire jamais. Encore moins quand il s'agit du Borussia Dortmund. On se rappelle en effet que Zorc avait tenu des propos similaires au sujet d'Ousmane Dembélé, à l'été 2017, juste avant de le laisser partir au FC Barcelone contre près de 140 millions d'euros. Un souvenir qui laisse de l'espoir du côté de Manchester, où on n'a pas encore totalement lâché l'affaire.

MU toujours pas prêt à lâcher 120 M€

A en croire Sky Sports, United est toujours déterminé à faire venir l'ancien Citizen à Old Trafford, en dépit de la communication faite hier par les dirigeants allemands. La gourmandise de ces derniers reste néanmoins dissuasive, puisqu'ils demandaient déjà 120 millions d'euros avant de prolonger leur star d'un an (jusqu'en juin 2023). Un montant que les Red Devils ne semblent toujours pas disposés à débourser, mais qu'ils devraient donc continuer de négocier à la baisse. MU persiste... et espère signer.