Mercato - Myron Boadu et Carlos Fernandez : les deux pistes alléchantes de l'OM en attaque

L'OM a deux nouveaux noms en tête pour son nouvel attaquant de pointe : Myron Boadu et Carlos Fernandez !

L'Olympique de Marseille pourrait bel et bien signer deux attaquants d'ici la fin du mercato. Alors que Luis Henrique, qui possède plus un profil d'ailier, est dans un avion direction la cité phocéenne, les dirigeants marseillais songent à plusieurs pistes pour le poste de numéro 9. Ce jeudi, dans L'Equipe, un gros point sur les différentes pistes est d'ailleurs effectué et on y retrouve plusieurs noms déjà sortis dans le passé : Darwin Nuñez, aujourd'hui à Benfica, José Juan Macias (Chivas), El Bilal Touré (Reims) ou encore Luis Suarez (Watford).

Toutefois, nos confrères dévoilent deux nouveaux noms glissés par André Villas-Boas : Myron Boadu (19 ans, AZ Alkmaar) et Carlos Fernandez (24 ans, Séville FC). Le premier nommé est un grand espoir du football hollandais, qui sort d'une saison remarquable aux Pays-Bas : 20 buts, 13 passes décisives. Des prestations qui lui ont permis de décrocher sa première sélection en novembre 2019. Toutefois, le petit protégé de Mino Raoila, sous contrat jusqu'en 2023, semble bien compliqué à arracher puisque sa cote est estimée à 20 millions d'euros.

Carlos Fernandez, quant à lui, est plus âgé (24 ans) mais sort d'un prêt intéressant avec Grenade. L'attaquant espagnol, qui appartient au Séville FC, peut aussi jouer en soutien d'un autre attaquant, voire même sur un côté. Avec seulement deux ans de contrat avec les Sévillans, il paraît plus accessible. Pour rappel, l'OM aurait une enveloppe de 20 millions sur le mercato et le transfert de Luis Henrique en prendra plus de la moitié (12 millions). Les Phocéens ont donc 8 millions pour signer leur deuxième renfort en attaque.