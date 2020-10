Mercato - N'Golo Kanté voulait quitter Chelsea cet été !

Selon les informations du Parisien, N'Golo Kanté voulait quitter Chelsea cet été. Le milieu de terrain de 29 ans ne devrait pas changer d'avis l'été prochain et rêve de rejoindre le Real Madrid !

N'Golo Kanté a des envies d'ailleurs. Le milieu de terrain de Chelsea, arrivé à Londres en 2018 et sous contrat jusqu'en 2023, aurait fait savoir dans les derniers jours du mercato qu'il souhaitait quitter les Blues d'après Le Parisien. Courtisé, depuis le début de l'été, par son ancien entraîneur à Chelsea Antonio Conte, aujourd'hui à l'Inter Milan, le Français serait désormais prêt à relever un nouveau challenge.

Toutefois, un transfert de l'envergure de Kanté ne se réalise pas en quelques jours et le joueur est donc resté dans la capitale britannique. Pour autant, son entourage pense qu'un "transfert sera plus facile à réaliser l'an prochain". Selon nos confrères, l'Inter Milan sera "sans doute" encore intéressé par ses services mais Kanté, quant à lui, a une destination de rêve : le Real Madrid ! Pour espérer rejoindre la Casa Blanca, Kanté reste toutefois déterminé à réaliser une grosse saison avec les Blues de Chelsea, d'autant plus qu'il sort d'une année 2019-2020 contrastée en raison de nombreuses blessures.