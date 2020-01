Mercato - N'Zonzi pas contre un transfert en France

Prêté cette saison par l'AS Rome à Galatasaray, Steven N'Zonzi (31 ans) ne devrait pas s'éterniser en Turquie. En froid avec son entraîneur, le milieu tricolore devrait changer de club cet hiver, et plusieurs clubs semblent intéressés par son profil. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, il a d'ailleurs évoqué la rumeur l'envoyant à Lyon.

"Je ne sais pas quel tournant va prendre ma carrière mais j'espère rester en Europe dans un championnat compétitif. Le championnat où j'ai pris le plus de plaisir c'est l'Espagne et l'Angleterre aussi qui fait partie des meilleurs championnats et où j'ai passé de belles années. Lyon est un très bon club. Après tout dépend de ce qui est dit, ce qui sera dit et du travail qui sera fait pour moi, pour l'équipe. Mais oui pourquoi pas" a glissé le Français. Selon nos confrères, Everton, West Ham et le Celta Vigo ont un oeil sur sa situation.