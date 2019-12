Mercato - Nacer Chadli pas sûr de vouloir retourner à Monaco

Arrivé à l'été 2018 à l'AS Monaco, pour près de 12 M€, Nacer Chadli a quitté la Principauté un an et seulement 16 matchs de Ligue 1 plus tard, pour rejoindre Anderlecht en prêt. De retour en Belgique, le natif de Liège flambe avec déjà 7 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 12 matchs de Jupiler Pro League.

De quoi l'inciter à entamer une réflexion sur son avenir, alors que son contrat à l'ASM court jusqu'en 2021 ? "Ce n'est pas simple de se projeter si loin", répond l'international belge (30 ans) à nos confrères de la Dernière Heure. "Je déciderai sans doute de mon avenir après l’Euro. Il y a trop peu de temps entre la fin du championnat et le début du tournoi."