Mercato - Nani lâche un indice sur la fin de carrière de Cristiano Ronaldo

Coéquipiers à Manchester United pendant deux ans (2007-2009) et surtout leaders de la sélection portugaise, Nani et Cristiano Ronaldo sont très proches. Et visiblement, CR7 (35 ans) pourrait être tenté de suivre l'exemple de son coéquipier (33 ans) en s'offrant une aventure en MLS. C'est, du moins, ce qu'a confié Nani, actuel capitaine d'Orlando aux USA, à ESPN.

"Il y a quelques années, il (Cristiano Ronaldo) m'a dit qu'il finirait probablement (sa carrière ndlr) en Amérique. Ce n'est pas décidé à 100% mais c'est probable. Il y a une chance" a déclaré le vainqueur de l'Euro 2016. Pour le moment, Ronaldo (25 buts, 4 passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues) est sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2022.