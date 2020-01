Mercato - Nantes : Franck Kita ne se séparera d'aucun joueur

En cette période de mercato, le Football Club de Nantes ne se séparera d'aucun joueur. C'est, en tout cas, ce qu'a assuré Franck Kita, le Directeur Général des Canaris, en marge de la présentation de Renaud Emond : "La porte est fermée pour tout le monde. Après, c’est toujours une question d’offres et de demandes. On ne veut pas déstabiliser le groupe. Si un joueur est amené à partir, il faut que tout le monde s’y retrouve sinon on ne laissera pas partir...", a-t-il confié en conférence de presse.