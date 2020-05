Mercato - Nantes : Louza a des prétendants de renom

Auteur de très belles prestations sous la tunique des Canaris cette saison (2 buts et 3 passes décisives en 24 matches de Ligue 1), Imran Louza (20 ans) jouit déjà d'une très belle cote sur le marché. Selon RMC, le milieu de terrain offensif du FC Nantes, international Espoirs français (6 sélections), serait dans les petits papiers de plusieurs grands clubs. En Italie, le Milan AC serait séduit par son profil. En Ligue 1, l'Olympique Lyonnais et Juninho, le directeur sportif rhodanien, le seraient également. Pour rappel, le numéro 26 des Jaune-et-Vert est sous contrat sur les bords de l'Erdre jusqu'au 30 juin 2024 et son départ, si départ il y a, se négociera à un prix plancher de 10 millions d'euros.