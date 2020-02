Mercato - Nantes : Moses Simon très bien parti pour rester

De passage en conférence de presse ce jeudi après-midi, Moses Simon (24 ans) a affirmé son envie de continuer l'aventure sous les couleurs du FC Nantes la saison prochaine. "Je me sens très bien ici. Ma décision est prise. Cependant, mon avenir ne dépend pas uniquement de moi. C'est la direction qui prendra la décision", a lancé l'attaquant nigérian devant les journalistes. Que le Super Eagle (32 sélections) se rassure, son futur proche sera bientôt scellé.

En effet, l'offensif, prêté par Levante avec une option d'achat fixée à cinq millions d'euros, n'est plus très loin de remplir les critères nécessaires à son achat automatique. Celui des matches (25 rencontres jouées cette saison toutes compétitions confondues) est déjà rempli. Quant à celui des buts inscrits, il devrait l'être très bientôt : avec 8 buts inscrits (4 en Ligue 1 et 4 en coupes), il ne lui reste plus qu'à marquer à deux reprises pour atteindre le total de 10 fixé dans la transaction.