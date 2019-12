Mercato - Nantes : sceptique, Gourcuff espère un latéral

Officiellement prolongé jusqu'au 30 juin 2021 dans la matinée, Christian Gourcuff (64 ans), l'entraîneur du Football Club de Nantes, va désormais aborder le mercato hivernal. Une fenêtre de mutation(s) qui n'inspire pas grand chose au technicien français, peu convaincu par l'utilité de ce marché d'hiver.

"Le problème de ce mercato, c'est la disponibilité des joueurs. Le recrutement est toujours difficile, il doit être en adéquation avec les desideratas techniques et les possibilités financières, ce qui est de plus en plus complexe. Mais il ne faut pas non plus négliger cette fenêtre, même si je n'y crois pas trop. Je ne vois pas comment on pourrait transformer l'équipe", a expliqué l'entraîneur des Canaris à nos confrères de L'Equipe. Ce dernier, dans l'idéal, souhaiterait tout de même obtenir la signature d’un nouveau joueur défensif de couloir : "Si on peut se sécuriser dans ce secteur-là, on le fera. Parce qu'on a un manque quantitatif", a-t-il précisé.