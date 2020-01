Mercato - Nantes : un renfort au poste de latéral droit espéré

En marge de la présentation de Renaud Emond, Franck Kita, le Directeur Général des Canaris, a parlé mercato. Le dirigeant des Canaris a notamment évoqué le poste de latéral droit, un poste que les Jaune-et-Vert vont tenter de renforcer cet hiver : "C’est l’un des postes où nous ne sommes pas très pourvus. On est attentif à ce qui se passe. Effectivement, on était sur Foulquier mais ça ne s’est pas fait. On reste à l’affût. S’il y a une opportunité, je ne pense pas que le coach sera contre", a expliqué le DG nantais en conférence de presse.