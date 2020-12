Mercato - Nantes dément avoir trouvé un accord avec Raymond Domenech

Le 8 décembre dernier, Christian Gourcuff a été licencié par le FC Nantes et il n'a toujours pas été remplacé. Si depuis Patrick Collot assure l'intérim, les dirigeants nantais sont à la recherche d'un nouvel entraineur et un nom semble se détacher de la liste des prétendants. En effet, depuis plusieurs heures 20 Minutes et l'AFP annoncent que l'arrivée de Raymond Domenech à la tête des Canaris est imminente.

Malgré les informations concordantes de ces deux médias, le FC Nantes vient de démentir ces dernières rumeurs par la voix de RMC Sport. Toutefois, les Nantais n'ont pas démenti être en négociations avec l'ancien sélectionneur des Bleus. Affaire à suivre.