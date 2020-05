Mercato - Nantes fonce sur un milieu défensif du Sporting

Le FC Nantes a de l'ambition pour la saison prochaine. Après avoir officialisé l'arrivée de Jean-Charles Castelletto en provenance de Brest et levé l'option d'achat de la révélation Moses Simon, les Canaris ne sont pas rassasiés et veulent continuer leur mercato. Au milieu, Pedro Chirivella est attendu et les dirigeants se penchent d'ores et déjà sur un autre dossier. D'après le média portugais O Jogo, Nantes serait passé à l'action pour Idrissa Doumbia (22 ans).

Le journal lusitanien indique que le club français serait prêt à mettre 4 millions d'euros sur la table pour le milieu défensif du Sporting CP. Arrivé en janvier 2019 contre 3,80M€, l'Ivoirien a participé à 18 matchs de championnat cette saison. Toutefois, les dirigeants lisboètes en attendent plus pour celui qui est lié au club jusqu'en 2024. Si son prix a été fixé à 8M€, le Sporting pourrait revoir ses prétentions à la baisse, de quoi motiver les Canaris à poursuivre les négociations.