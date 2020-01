En quête d'un latéral droit sur le mercato, et après avoir raté Dimitri Foulquier (prêté par Watfgord à Grenade), le FC Nantes a jeté son dévolu sur Bacary Sagna. Selon les informations de L'Equipe, les dirigeants nantais étudient l'option menant à l'ancien latéral d'Arsenal et de Manchester City, âgé de 36 ans et libre de tout contrat. En 2019, Sagna a disputé 26 matchs de MLS avec l'Impact Montreal pour 1 but et 3 passes décisives.