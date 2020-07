Mercato - Naples : la réponse d'Osimhen attendue dans les prochaines heures !

Les cartes semblent bel et bien être entre les mains de Victor Osimhen concernant son éventuel transfert vers Naples. Alors que le club napolitain, qui a confirmé son intérêt pour le buteur de 21 ans, attend toujours une réponse du principal intéressé, son agent a annoncé aujourd'hui auprès de TuttoMercatoWeb.com que l'attaquant "fera son choix dans les prochaines heures".

"La ville, les gens et le Napoli lui ont fait une très bonne impression. Victor a rencontré De Laurentiis et Gattuso. Il a ressenti qu’il serait un joueur important sous le maillot bleu ciel" a poursuivi Osita Okolo. "Nous attendons sa décision. Osimhen réfléchit et il fera son annonce dans les prochaines heures" a-t-il réaffirmé ensuite. Pour rappel, pour s'attacher définitivement les services du Nigérian (sous contrat jusqu'en 2024), le club napolitain devrait débourser près de 70 millions d'euros.