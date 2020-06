Mercato - Naples rejette une offre de Liverpool pour Koulibaly

Arrivé de Genk à Naples à l’été 2014, Kalidou Koulibaly s’est imposé comme un élément indiscutable du système napolitain, quels que soient les entraîneurs qu’il ait côtoyés. Plus particulièrement lors de ces deux dernières saisons, le Sénégalais de 29 ans est apparu comme l’un des défenseurs les plus en vue du Vieux Continent. Six ans, une Supercoupe et une Coupe d’Italie plus tard, c’est vers un départ que se dirigerait le joueur formé au FC Metz, dont on ne compte plus les prétendants en Europe.

Les rumeurs persistantes, tout au long de la saison, autour des intérêts du PSG et de Man United, entre autres, venaient consolider la probabilité d’un départ pour Koulibaly. Néanmoins, comme le rapporte le Sun, c’est Liverpool qui apparaît le plus entreprenant pour recruter le joueur des Lions de la Teranga. Les Reds auraient formulé une offre de près de 65 M d’euros pour enrôler le défenseur. Une offre immédiatement rejetée par Naples, bien loin des 100 M d’euros exigés par Aurelio De Laurentiis. Le feuilleton Kalidou Koulibaly se poursuit donc, le Sénégalais devant néanmoins rester concentré sur les échéances à venir pour son club. Le Napoli aura besoin de lui à son plus haut niveau, d’abord pour tenter de combler le retard du club en Serie A dans la course à la Champion’s League (12 points de retard sur le top 4). Ensuite pour aller défier le Barça lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions, en août.