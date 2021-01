Mercato - Naples revoit ses exigences à la baisses concernant Milik

L'Olympique de Marseille tente tant bien que mal depuis le début du mercato d'hiver de négocier avec le Napoli le transfert d'Arkadiusz Milik. Après de multiples offres refusées par les dirigeants Italiens, le club phocéen est parvenu à convaincre l'attaquant de 26 ans de rejoindre la Canebière. Un accord entre le club est le joueur serait déjà trouvé et il ne manquerait donc plus que Naples et l'OM s'entendent sur le montant du transfert.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, la direction napolitaine aurait revu le prix de son joueur à la baisse. Le Napoli serait prêt à passer le prix de l'international polonais de 15 à 9 millions d'euros. Mais le club de la région de Campanie souhaite d'abord qu'Arkadiusz Milik prolonge son contrat qui se termine en juin prochain avant de le prêter avec obligation d'achat aux Marseillais. Le Napoli exigerait également un conséquent pourcentage à la revente qui tournerait entre 20 et 25%. L'OM de son côté a fait une nouvelle offre de 7 millions d'euros.