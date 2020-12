Mercato - Naples surveille de près la situation de Florian Thauvin

Le mercato d'hiver approche et l'Olympique de Marseille devra rapidement avancer sur le dossier Florian Thauvin. Alors que l'international français est déjà auteur de six buts et six passes décisives sur ce début de saison, les clubs européens surveillent de près sa situation contractuelle qui n'avance pas. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier de 27 ans a déjà fait part de son étonnement de voir les négociations démarrer il y a seulement quelques semaines.

Des discussions qui sont peut-être arrivées trop tard. Car si les dirigeants olympiens semblent vouloir prendre leur temps, d'autres écuries sont d'ores et déjà prêtes à accueillir l'ancien joueur de Bastia. En effet, selon les informations du Napoli Magazine, le directeur sportif Cristiano Giuntoli apprécierait le profil de Florian Thauvin et serait prêt à l'accueillir à Naples dès cet hiver si ce dernier ne prolonge pas à Marseille.