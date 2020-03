Mercato - Napoli : Fabian Ruiz toujours courtisé par les plus grands ?

Régulièrement annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, Fabian Ruiz (23 ans) garde la cote sur le marché malgré une saison moyenne avec le Napoli (3 buts et 2 passes décisives en 32 matches joués toutes compétitions confondues). C'est, en tout cas, ce qu'a annoncé son représentant, Alvaro Torres, dans les colonnes du quotidien Marca. L'agent a également profité de son intervention pour adresser un message aux formations intéressées par les services du milieu de terrain international espagnol (6 sélections avec la Furia Roja, 1 but).

"Si des clubs ont pris contact pour lui ? Evidemment qu'il y en a eu. Certains m'interrogent régulièrement sur lui, sur sa situation et nous en avons informé Naples. Pour le moment, Fabian se concentre sur Naples et on verra à la fin de saison. Tous les clubs intéressés sont sûrs de tenir un milieu qui sera l'un des grands joueurs de la décennie", a indiqué le représentant de Fabian Ruiz, encore lié au club napolitain jusqu'au 30 juin 2023 et dont la valeur est estimée à plus de 60 millions d'euros.