Mercato - Newcastle prêt à miser gros sur Gareth Bale

Après avoir éclaboussé le championnat anglais de son talent, Gareth Bale avait été recruté par le Real Madrid contre la somme astronomique de 100 millions d'euros, en 2013. Depuis, le Gallois a collectionné les trophées et notamment celui de la Ligue des Champions, qu'il a remportée à quatre reprises. Sauf que dernièrement, l'ailier marque le pas (2 buts en 14 matchs de Liga), et n'est plus vraiment dans les plans de Zinedine Zidane. En revanche, côté Premier League, personne ne l'a oublié.

C’est notamment le cas du probable futur propriétaire de Newcastle, le fonds d'investissement public saoudien (PIF), qui voit déjà les choses en grand pour la saison prochaine. Après avoir désigné Mauricio Pochettino comme étant la priorité au poste d'entraîneur la saison prochaine, et pisté de très grands joueurs (Edinson Cavani, Philippe Coutinho ou encore Kalidou Koulibaly), le PIF aurait jeté son dévolu sur Bale, à en croire les informations de Marca. A 30 ans, le joueur du Real touche un salaire considérable (17 millions d'euros par ans) et il lui reste deux ans de contrat. Des émoluments, qui ne représentent en aucun cas, un obstacle pour les investisseurs, prêts à s'aligner sur son ancien salaire. Un argument non négligeable afin de convaincre le joueur d'un retour en Premier League, après son passage à Tottenham (2007-2013).