Mercato - Newcastle prêt à se positionner sur Adrien Rabiot !

De retour à la Juventus de Turin où il prolongera une période d'isolation obligatoire, Adrien Rabiot pourrait ne pas s'éterniser en Italie. Arrivé libre de tout contrat il y a seulement un an en provenance du PSG, le milieu de terrain ne semble pas avoir convaincu les dirigeants italiens. En Angleterre, trois clubs seraient particulièrement séduits par le profil de l'ancien parisien (11 titularisations cette saison).

Alors que les intérêts de Manchester United et d’Everton (où il retrouverait Carlo Ancelotti) ont été récemment évoqués, Newcastle aurait pris de l’avance dans ce dossier, en ayant déjà entamé des négociations avec la Juve selon Calcio Mercato. Il serait même l'une des priorités au milieu de terrain en vue de la saison prochaine, si le rachat de Newcastle par le fonds d’investissement public saoudien venait à se confirmer. Pour convaincre Rabiot, les potentiels acquéreurs lui proposeraient un salaire astronomique encore plus élevé que celui qu'il gagne actuellement (près de 8 millions d'euros par an). Egalement, ils prépareraient une offre de 30 millions d'euros pour s'attacher les services du Français (25 ans), sous contrat jusqu'en 2023.