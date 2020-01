Mercato - Neymar : l'espoir renaît du côté du PSG... mais aussi du Barça !

Le feuilleton Neymar risque de reprendre de plus belle l'été prochain. Pour autant, un bon parcours en LDC cette année pourrait assurer l'avenir du Brésilien dans la capitale, selon un proche de son entourage...

Ce jeudi, L'Equipe, Mundo Deportivo et Sport se sont donnés le mot pour faire leur Une sur l'avenir de Neymar. Alors que le Brésilien est en train de passer du bon temps dans son pays natal, sous le soleil, les trois médias évoquent, évidemment, des trajectoires différentes. En effet, les deux médias catalans expliquent que le feuilleton Neymar risque d'être relancé cet été.

D'après MD, le Barça reste, toujours, intéressé par un retour du Brésilien au Camp Nou. Les dirigeants catalans estiment qu'il est le joueur qui offre le plus de garanties pour remplacer, à terme, Lionel Messi, mais aussi le "crack mondial le plus accessible" à l'heure actuelle, contrairement à Mbappé ou Harry Kane. Sport, de son côté, estime que le mercato estival sera propice à un départ du joueur, qui aura disputé trois saisons sous les couleurs parisiennes. Ce sera, alors, "la fin de sa période protégée".

"S'ils vont loin en C1, il y a de bonnes chances pour qu'il veuille rester"

Mais les supporters parisiens risquent d'être ravis, en revanche, de feuilleter le journal L'Equipe ce jeudi. En effet, après un bref retour sur sa situation en début de saison et les retours houleux des supporters parisiens, nos confrères ont déniché un témoignage positif de la part d'un proche du numéro 10 francilien. Selon lui, le Ney pourrait très bien décider de rester à l'issue de la saison si les Parisiens parviennent à faire de grandes choses sur la scène européenne.

"Neymar n'a pas eu besoin de ravaler sa fierté ou de se faire violence, il aime sincèrement le foot et la compétition. Une des nombreuses raisons à ses envies de départ, c'est qu'il a besoin de sentir qu'il peut gagner de grandes choses. Or, après la défaite contre Manchester United (2-0, 1-3 en huitièmes de finale de la C1), il a eu le sentiment que les chances qu'il remporte la Ligue des champions avec le PSG étaient proches de zéro" glisse-t-il. Visiblement, les recrues (Icardi, Navas, Herrera, Gueye, Sarabia notamment) ont changé la donne. "Aujourd'hui, Neymar a le sentiment que cette équipe peut changer cela. Il a développé une grande complicité avec Mbappé et il est totalement impliqué. Ensemble, ils savent qu'ils sont capables de détruire n'importe quel adversaire. S'ils font une grande saison, s'ils vont loin en C1, il y a de bonnes chances pour qu'il veuille rester". Les Parisiens savent ce qu'ils leur restent à faire pour conserver leur meneur de jeu.