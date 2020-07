Mercato - Neymar aurait un accord pour quitter le PSG !

Destiné à vivre un été plus tranquille que les précédents, Neymar a de nouveau vu son nom être cité dans une rumeur de transfert. Désormais, le Brésilien aurait, selon AS, un accord pour quitter le club cet été.

Décidémment, Paris ne sera jamais serein avec Neymar (28 ans) dans ses rangs. Depuis son arrivée dans la capitale en 2017, l'ancien de Santos ne cesse d'apparaître dans les rumeurs mercato, notamment pour un retour au FC Barcelone après son départ en France pour 222 millions d'euros. Alors réalité ou mirage, les journaux espagnols continuent d'annoncer l'improbable pour cet été.

D'après AS, le Brésilien disposerait d'un accord avec Leonardo, directeur sportif, et son club, pour faire ses valises cet été. La bombe a été lâchée aujourd'hui dans l'édition du jour du quotidien madrilène. Une information encore une fois à prendre avec des pincettes, alors que d'autres précisions sont venues l'agrémenter. En effet, le transfert atteindrait les 170 millions d'euros, pendant que les conditions salariales auraient été évaluées l'année dernière avec la direction des Blaugranas lorsque Neymar voulait déjà revenir au Barça.

Face à ce nouveau rebondissement, le PSG devra continuer son interminable exercice de communication. Sous contrat jusqu'en 2022 avec Paris, la superstar semblait plus que jamais investie dans le projet francilien. Reste à voir si le garçon, auteur de dix-huit buts et dix passes décisives en vingt-deux matchs toutes compétitions confondues cette saison, choisira de vivre un été de folie ou non.