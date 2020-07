Mercato - Neymar devait rencontrer le PSG pour discuter prolongation avant le confinement

Dans un long papier de L'Equipe sur Leonardo et ses dossiers épineux concernant les prolongations de contrat, nos confrères ont fait une petite révélation sur Neymar. Comme Kylian Mbappé, le Brésilien est sous contrat avec les Parisiens jusqu'en juin 2022 et le directeur sportif devrait bientôt passer à l'action.

En effet, on apprend qu'une rencontre entre le Ney et le DS devait avoir lieu avant le confinement. Mais pour les raisons que l'on connaît tous, cette réunion a été repoussée à plus tard. La position de Neymar concernant son avenir, et donc une potentielle prolongation, reste assez floue pour le moment.