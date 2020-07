Mercato - Neymar et le PSG ont déjà prévu de discuter d'une prolongation

Heureux à Paris, Neymar devrait rester à Paris cet été sauf revirement de situation. L'entourage du Brésilien devrait même discuter avec la direction parisienne au mois de septembre ou octobre pour une prolongation.

Tout comme son coéquipier et ami, Kylian Mbappé, Neymar arrive en fin de contrat en juin 2022. L'attaquant brésilien, plus gros transfert de l'histoire du ballon rond (222 millions), montre plutôt une bonne forme pour cette reprise. Le joueur de 28 ans est particulièrement ambitieux pour cette fin de saison et la LDC apparaît clairement comme un objectif, le PSG ayant enfin dépassé les huitièmes de finale pour la première fois depuis son arrivée.

Pour Le Parisien, le Ney est totalement focalisé sur la coupe d'Europe et apprécierait "la bonne humeur actuelle qui règne dans l'effectif". Il faut dire que le groupe semble particulièrement tourné vers cet objectif commun : ce final-8 de la LDC. De plus, le Brésilien dispose aujourd'hui de bonnes relations avec Thomas Tuchel et celles avec Leonardo, le directeur sportif, se sont apaisées. Résultat, tous les signaux sont au vert pour que Neymar reste encore dans l'effectif pour la saison 2020-2021. "Les probabilités que Neymar reste à Paris une saison de plus frôlent les 100 % aussi" annoncent nos confrères. "Tous les échos recueillis auprès du club et dans l'entourage du joueur vont dans ce sens".

Actuellement, un départ cet été n'est pas une option pour le numéro 10. Et face à sa situation contractuelle plutôt délicate (il sera à un an de la fin de son contrat l'été prochain), le Ney (18 buts, 10 passes en 22 matchs cette saison) devrait discuter prochainement avec le PSG. Le club et l'entourage souhaitent d'abord laisser la LDC arriver à son terme avant d'ouvrir le dossier. Ainsi, le mois de septembre ou octobre est jugé "plus propice" de part et d'autre "pour mettre cette problématique sur la table". Les prochaines semaines promettent d'être décisives.