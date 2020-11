Mercato - Neymar joue les ambassadeurs du PSG pour recruter Sergio Ramos

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ont actuellement les mêmes préoccupations en tentant tant bien que mal de mener à bien les négociations pour prolonger leurs stars. Si Leonardo se démène pour convaincre Neymar et Mbappé de continuer l'aventure au PSG, Florentino Pérez essaye de son côté trouver un accord avec Sergio Ramos pour conserver son capitaine à moindre frais. Alors que Neymar aurait d'ores et déjà accepté de prolonger dans la capitale si l'équipe restait compétitive, le Brésilien se débrouillerait lui même pour renforcer l'effectif parisien.

En effet, selon les informations d'El Chiringuito de Jugones le capitaine de la Seleção aurait appelé Sergio Ramos pour le convaincre de signer à Paris. Neymar se serait engagé auprès du défenseur centrale de 34 ans de prolonger si ce dernier rejoignait la capitale. Le numéro dix parisien serait même allé plus loin et aurait assuré que Kylian Mbappé serait prêt à faire de même. Suffisant pour convaincre le patron de la défense madrilène ?