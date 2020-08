Mercato - Nice : Lotomba à l'approche, Hérelle et Cyprien poussés vers la sortie

Particulièrement actif depuis le début de ce mercato estival 2020, l'OGC Nice a l'attention de poursuivre ses emplettes. Après Morgan Schneiderlin, Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Hassane Kamara, Amine Gouiri et Rony Lopes, les Aiglons seraient tout proche d'officialiser la venue de Jordan Lotomba (21 ans) d'après les informations de Nice-Matin.

Le latéral droit des Young Boys de Berne a trouvé un accord avec le club azuréen et devrait débarquer pour un montant avoisinant les 7 millions d'euros. Dans le sens des départs, Christophe Hérelle (27 ans) et Wylan Cyprien (25 ans) ne semblent plus entrer dans les plans de Patrick Vieira. L'entraîneur du Gym a mis à l'écart les anciens troyen et lensois qui pourraient partir pour 5 et 15 millions d'euros.