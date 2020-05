Mercato - Nice : Malang Sarr scelle son avenir

Malang Sarr s'apprête à quitter son club formateur de Nice, après quatre années de bons et loyaux services en tant que joueur professionnel. Habitué à porter le maillot de l'équipe de France en sélections jeunes, le défenseur central de 21 ans souhaite s'offrir un nouveau challenge. Malheureusement pour Nice, c'est libre de tout contrat que le joueur partira, comme il l'a annoncé lors d'une interview avec Téléfoot. Actuellement confiné en famille, il confirme avoir "pris la décision de ne pas prolonger avec l'OGC Nice" et confie son ambition "d'aller chercher les tops clubs et de jouer de grandes compétitions".

Déjà courtisé par plusieurs écuries anglaises (un intérêt de Southampton était récemment évoqué par la presse) et allemandes, Sarr estime être "prêt" à quitter la France, mais n'exclut pas non plus, la possibilité de rester en Ligue 1. Particulièrement attiré par la Bundesliga, il considère que le championnat "est en train de monter en puissance et fait jouer les jeunes". Le Niçois ajoute : "on voit du beau football, c'est engagé, il y a de l'impact, du jeu, de la course et c'est vraiment ce qui me plaît. J'ai beaucoup regardé ces matches-là, j'ai d'anciens coéquipiers que j'ai côtoyé en équipes de France de jeunes qui sont en train d'exploser là-bas, donc forcément, ça donne envie de s'y retrouver". En attendant de signer son prochain contrat, il continue de "travailler pour revenir le plus prêt et performant possible", et concernant le choix de sa future destination, il se fera en fonction "du projet sportif" et sur la garantie de disposer du "temps de jeu".