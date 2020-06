Mercato - Nice : Rivère ferme la porte pour Atal

Sa saison 2019-2020 s'est achevée de manière précoce, le 7 décembre dernier, en raison d'une lésion méniscale au genou droit, mais Youcef Atal (24 ans) devrait encore avoir tout loisir d'enflammer les terrains de Ligue 1 la saison prochaine. Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, a été catégorique sur l'avenir proche de son jeune et talentueux protégé : "On souhaite le conserver, et on va le conserver", a-t-il lancé à nos confrères. Une nouvelle qui, si elle se confirme, devrait ravir les fans azuréens. Pour rappel, le latéral droit algérien (13 matches en championnat cette saison, 1 but, 1 passe décisive) est lié au Gym jusqu'au 30 juin 2023.