Mercato - Nice : Saliba gardé à la fin de la saison ?

Arrivé en prêt en provenance d'Arsenal, William Saliba (19 ans) tente de se relancer à Nice (2 matchs cette saison en Ligue 1), après des débuts plus que compliqués à Londres. Ainsi, les dirigeants niçois souhaiteraient bien garder le défenseur central à la fin de son prêt. "Au bout de 6 mois, on verra. Aujourd'hui, il appartient à un club qui s'appelle Arsenal. En juin, tout le monde se réunira et décidera. (…) Une porte est toujours ouverte dans la vie. Lorsque vous êtes dans une situation où les parties peuvent parler, les portes sont ouvertes. Nous n'en sommes pas encore là", a déclaré le président des Aiglons Jean-Pierre Rivère, comme l'annonce The Metro.